Safra do pinhão perto do fim no RS: o que isso representa para o consumidor

Ciclo deve conirmar uma produção de 860 toneladas, 16% a menos do que a passada Emater / Divulgação

É na estação do frio que o consumo de pinhão ganha espaço à mesa dos gaúchos. Neste ano, a safra no Rio Grande do Sul ficou, na média, um pouco menor. À medida que a colheita se aproxima do fim, vai se consolidando a projeção inicial de 860 toneladas do alimento, volume 16% menor do que o do ano passado.

No momento, o processo de debulha e colheita se restringe às variedades mais tardias, aponta boletim da Emater. A engenheira florestal Adelaide Ramos, do regional de Caxias do Sul da Emater, explica que mais de 90% da produção de pinhão do Estado vem das variedades mais precoces, que entram em safra do final de março ao final de junho.

— A partir dali, teremos colheitas mais pontuais.

Como a oferta vai ficando mais restrita, os preços tendem a ganhar corpo, em relação ao início da safra, quando o volume é mais expressivo. O armazenamento permite que o alimento possa ser encontrado um pouco além do fim da colheita.

Com relação ao volume, vai se confirmando a marca prevista no início da safra. Adelaide ressalta que, na média, houve redução, mas o recuo não aconteceu em todos os locais de produção. Em alguns, se manteve ou até mesmo cresceu na comparação com o ano passado. É o caso de São Francisco de Paula, com alta estimada em 20%. As cem toneladas previstas, no entanto, ainda ficam um pouco aquém da safra cheia, que é de 120 toneladas.





Variação de valores

Na regional de Caxias do Sul, a qualidade dos pinhões é considerada satisfatória e o tamanho, mediano. Os preços variam conforme a modalidade de venda





Na venda direta ao consumidor na propriedade, entre R$ 8 e R$ 9. Na direta entregue em casa e no super, fruteira e feiras, de R$ 10 a R$ 16. Na Ceasa, R$ 10.





Na região de Passo Fundo, o pinhão está em final de safra, e os preços ao consumidor variam entre R$ 12,00 e R$ 14, queda em relação ao pico, quando o máximo chegou a R$ 17.





Em Soledade, cerca de 80% da área de foi colhida, ficando ainda as cultivares mais tardias. O preço pago ao produtor ficou entre R$ 5 e R$ 7