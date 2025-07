RS quer ser referência em inovação no agro até 2035; centro de inteligência traça caminho para chegar lá

Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia conduz o Centro do Agro

Um reencontro hoje no parque Assis Brasil, em Esteio, promete acelerar o objetivo traçado pelo Estado de ser, até 2035, referência na inovação setor produtivo. É a reunião do Centro de Inteligência do Agro, capitaneado pela Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia.