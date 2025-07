Com MBA em Negócios Internacionais pela FIA, o médico veterinário soma 15 anos de experiência na área.

Com a missão de cuidar das relações comerciais dentro e fora de casa, Estevão Carvalho reforça o time da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) . Médico veterinário, ele acaba de assumir o posto de gerente-executivo da área de mercados da entidade. Com MBA em Negócios Internacionais pela FIA, soma 15 anos de experiência na área.

A contratação supre o espaço deixado com a saída de Luís Rua, que assumiu a Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, em outubro do ano passado.