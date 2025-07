Queijo colonial com grife? Serra gaúcha busca distinção para o seu tradicional produto

O primeiro passo será dado no próximo dia 29, em Carlos Barbosa, durante o seminário “Indicação Geográfica do Queijo Colonial da Serra Gaúcha”. Iniciativa do governo do Estado, o evento reunirá produtores, empresários, técnicos e autoridades para definir o território da IG, planejar a gestão do selo e unificar características do tradicional produto da região. Tudo isso para, então, entrar com o pedido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que conecederá — ou não — a distinção.