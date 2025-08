Quais os 28 azeites de oliva do RS que poderão ostentar o selo de produtos premium 

Referência na produção de azeite de oliva extravirgem no país, o Rio Grande do Sul acaba de divulgar a relação dos rótulos que poderão ostentar o selo Produtos Premium Origem e Qualidade. São 28 azeites de 14 marcas (veja abaixo), de um total de 31 amostras analisadas.

O processo de certificação é conduzido pela Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Instituo Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva). São várias etapas a serem cumpridas, culminando com a análise sensorial, feita por 19 painelistas, treinados dentro de padrões internacionais.

Rótulos terão o selo que atesta a qualidade e a origem do produto.

Ao todo, serão 59 mil garrafas com o selo. A cerimônia oficial de entrega dos certificados será na Expointer, no dia 1º de setembro. Antes disso, no entanto, os azeites certificados, já devem estar disponíveis à venda — entre a liberação da lista e a selagem, são cerca de duas semanas, conforme a secretaria.