Preço do arroz para o produtor despenca 41% e medida de apoio será anunciada nesta terça-feira 

Depois de virar notícia pela elevação do preço, no ano passado, o arroz vem tendo uma desvalorização significativa em 2025. Motivo que justifica a medida de apoio a ser anunciada nesta terça-feira (15) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Conforme o indicador do arroz em casca Cepea/Irga, a saca de 50 quilos estava, até 11 de julho, a uma média de 67,45. O valor é 41,4% menor do que igual mês de 2024.

— Não se esperava que o preço fosse cair tanto (a entrada da safra costuma reduzir cotações) e tão rápido. O que está segurando um pouco são as exportações do arroz em casca — observa Denis Dias Nunes, presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS).

Os embarques ajudam a explicar a leve alta, de 2,2% acumulada em julho — na segunda-feira (14), o valor fechou em R$ 67,88. Nunes avalia que "já é um bom caminho quando se inverte a curva" e que esse movimento de vendas externas "é muito importante porque dá um fluxo" à comercialização. E também desafoga a oferta no mercado interno.

Diretor comercial do Instituo Rio Grandense do Arroz (Irga), Ailton dos Santos Machado confirma que essa desvalorização com o produto da safra colhida neste ano é motivo de preocupação para o setor:

— Ninguém tá vendo uma mudança muito imediata. A safra foi farta em todo o Mercosul.

De fato, o volume de arroz cresceu não só no Brasil e no RS (maior produtor nacional), mas em países que integram o bloco — e que vendem o produto para o mercado brasileiro.

A queda nos preços do cereal havia pautado, no início de junho, uma reunião entre representantes do setor produtivo e da indústria com o presidente da Conab, Edegar Pretto. Na ocasião, ficou acertado que mecanismo de apoio seriam debatidos com os ministérios da Fazenda, da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, da Casa Civil. O detalhamento de qual ferramenta e quais os recursos disponibilizados será feito nesta terça, na superintendência do RS da Conab.

Uma das possibilidades levantadas era a de contratos de opção de venda.