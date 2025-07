Pontos de atenção e outros de "normalidade": como frio e geada à vista podem afetar a produção no RS

Geada em campos no interior do Estado. Dernando Dias / Seapi,Divulgação

Em pleno inverno, é esperado que o frio dê as caras no Estado, mas quando se intensifica ou abre espaço para fenômenos como a geada, acaba trazendo um ponto de atenção para algumas culturas. É o caso dos hortifrúti, especialmente as folhosas.

— É muito prejudicial, tem a queima da folha, com depreciação por vezes completa do produto, como alface, couve. Em outros, podemos ter redução de rendimento. Nas folhosas, traz risco de impacto significativo — observa Loana Cardoso, agrometeorologista da Secretaria Estadual de Agricultura.

Ela acrescenta que geadas mais fortes podem afetar até mesmo culturas dentro de estruturas como estufas. Presidente da Associação dos Produtores da Centrais de Abastecimento do Estado (Ceasa), Evandro Finkler lembra que as folhosas "já não estão com uma qualidade muito boa", e uma nova ocorrência do fenômeno pode causar mais danos.

— Uma (nova) geada segura os preços em patamares elevados — completa Finkler.

Nas lavouras de inverno, o alerta vem da canola, que tem menor tolerância à geada (em relação aos demais produtos da estação) e se encontra em um período de desenvolvimento mais avançado, na direção da formação de grãos.

— As que já ocorreram podem ter causado danos. E novas, mais intensas podem vir a comprometer áreas com desenvolvimento avançado — completa Loana.

Por outro lado, trigo, aveia e cevada são culturas que têm uma adaptação ao frio e à ocorrência de geada, no atual estágio de desenvolvimento — vegetativo. Sobre o andamento da safra do trigo, principal item do inverno, Alencar Rugeri, assistente técnico estadual da Emater, pondera:

— Dentro do normal, tendo um atraso em relação ao planejamento dos produtores. Há "desconforto" no plantio.

A agrometeorologista pondera, no entanto, que temperaturas muito baixas, sem a ocorrência de geada, podem ter como efeito uma redução no ritmo de desenvolvimento da planta.