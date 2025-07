Plantio em curva de nível? Técnica pouco adotada no RS pode "salvar" a lavoura do excesso de chuva

Já ouviu falar em plantio em curva de nível? Adotada em menos de 40% dos cultivos no Estado, a técnica pode, literalmente, salvar a lavoura em tempo de excesso de chuva — como este. Na Metade Norte, onde está concentrada a produção de trigo nesta safra de inverno no Estado, o volume de precipitação em junho foi quase três vezes maior que a média histórica. Diante desse cenário, a Embrapa Trigo, de Passo Fundo, voltou a reforçar a importância do manejo, que ajuda a conter a erosão do solo, reduzir o assoreamento de rios, minimizar enxurradas e evitar perdas de insumos.