Plano Safra 2025/2026 divide expectativas na indústria de máquinas agrícolas

Para a agricultura familiar, o Plano Safra trouxe incentivos que vão de recursos a taxas de juro subsidiadas. Diogo Zanatta / Especial

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Recém-anunciado, o Plano Safra 2025/2026 divide expectativas na indústria brasileira de máquinas agrícolas. Enquanto na agricultura familiar as vendas devem ganhar fôlego com a ampliação de recursos e juros mais baixos trazidos no novo pacote; no setor empresarial, a perspetiva é de cautela, com a busca por crédito apenas em caso de necessidade. É o que avaliam a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers).

— O Plano Safra não deve influenciar a venda de máquinas. Apenas para pequenos produtores, onde o juros está mais convidativo — diz Cláudio Bier, presidente do Simers.

Ainda assim, com relação à agricultura empresarial, Pedro Estevão, presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimaq, pondera:

— Quem precisar financiar vai pegar esse recurso, porque ainda é muito mais barato que o do mercado (que gira em torno de 20% a 22% atualmente). No entanto, juros de 13,5% são caros, não dá para negar.

Para a agricultura familiar, o Plano Safra trouxe incentivos que vão de recursos a taxas de juro subsidiadas. O limite para a compra de máquinas e equipamentos menores, dentro do Programa Mais Alimentos, por exemplo, foi ampliado de R$ 50 mil para R$ 100 mil. Já a taxa de juro foi mantida em 2,5%. Para máquinas maiores, de até R$ 250 mil, é de 5%.

Já para a agricultura empresarial, a taxa prevista é de 13,5% no Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota) e de 12,5% no Moderfrota Pronamp — dentro do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp).

Otimismo à vista

A Abimaq anunciou, nesta quarta-feira (2), a possibilidade de revisão — para cima — no próximo mês da projeção de crescimento nas vendas de máquinas agrícolas deste ano. Até então, a entidade estimava uma alta de 8% na comercialização, depois de uma queda de 25% em 2024. O desempenho positivo nas lavouras de café, laranja, pecuária e cana-de-açúcar influencia esse cenário.

No Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, dois Estados que acumulam perdas de safra por problemas climáticos seguidos, no entanto, a perspectiva é de queda nas vendas do setor.

— Empresas que têm posição nacional, inclusive, tem redirecionado a sua oferta — observou Bier, do Simers.

Só o Estado gaúcho responde por 65% das indústrias de máquinas agrícolas no país.