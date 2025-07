"Pegará o dia a dia do americano: café, almoço, janta", diz consultor sobre efeito da taxação nos EUA 

Tarifaço está previsto para entrar em vigor no dia 1° de agosto ABPA / Divulgação

Com os Estados Unidos entre os principais parceiros comerciais do agronegócio brasileiro, é natural que o debate em torno do tarifaço de 50% seja predominantemente sobre o impacto às exportações do Brasil. A concretização do anúncio feito pelo presidente Donald Trump, no entanto, tem também um efeito potencial para o mercado americano — e para o global.

— O Brasil hoje é um dos principais fornecedores de carne bovina para os EUA, de 50% do suco de laranja. Do café, então, nem se fala: eles são os maiores consumidores do mundo, 24 milhões de sacas, e o Brasil é o maior fornecedor. Haverá uma pressão contra isso, pegará o dia a dia do americano: café, almoço, jantar — pondera o consultor em agronegócios Carlos Cogo.

No caso da carne bovina a especulação em torno dos efeitos da taxação para o Brasil fez com que, em São Paulo, a arroba do boi gordo (que equivale a 15 quilos) caísse nos últimos. Para o consultor, uma leitura de que o assunto é vital.

Dados da Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne (Abiec) mostram que os EUA são o segundo principal da carne bovina, atrás apenas sda China. No primeiro semestre de 2025, os americanos importaram 181,5 mil toneladas da protéina, gerando receita de US$ 1,04 bilhão, o que representa uma alta de 102%. Cogo entende que a realocação de eventual sobra dessa mercadoria não seria rápida, nem fácil de fazer.





À mesa e na produção

Outro item que vai à mesa do consumidior americano é o arroz brasileiro (que tem no Rio Grande do Sul o maior produtor nacional). Conforme a Associação Brasileira d Indústria de Arroz (Abiarroz), os EUA são destino de 13% dos embarques. Em 2024, foram o quarto principal comprador do cereal do Brasil. Nas vendas acumuladas até junho deste ano, oucupavam a segunda posição. Em nota, a entidade afirme que o elevado percentual da tarifa elimina a competitividade "e pode gerar perdas estimadas de até US$ 25 milhões por ano para a indústria arrozeira".

Outro setor que manifesta preocupação é o de máquinas agrícolas. Os Estados Unidos são atualmente o principal destino das exportações brasileiras desse segmento, conforme a Abimaq. Em 2024, as exportações somaram US$3,54 bilhões. Para ao RS, o mercado americano é considerado estratégico, ocupando a terceira posição entre os destinos, aponta Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers). A entidade manifestou preocupação, que se aplica também a eventuais retaliações do Brasil, visto que diversos componentes do segmento são importados dos EUA.