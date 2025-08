Para o agro, a exceção do tarifaço de Trump não virou regra

Ficam, no entanto, outros tantos que terão os negócios inviabilizados na prática, em razão do percentual. Entram nessa relação, por exemplo, o café, a carne bovina e o tabaco.

— Para os produtos do agronegócio o tarifaço vai ser muito forte, são poucas exceções — reforça Renan Hein dos Santos, analista de Relações Internacionais da Federação da Agricultura do Estado (Farsul).

Há ainda de se considerar os segmentos do agro com grande exposição ao mercado dos EUA. São aqueles que percentualmente podem não ter uma representatividade tão grande na pauta de exportação, mas com grande dependência desse destino. É a realidade, por exemplo do setor apícola: 75% dos embarques do Brasil de mel são para o território americano. Considerando o recorte do RS, esse percentual é de 50%, apenas para citar um exemplo.