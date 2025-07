Ovo mais barato: entenda o que está por trás da queda de preço

Uma combinação de fatores internos e externos fez com que houvesse um recuo no preço do ovo nos pontos na primeira quinzena deste mês, conforme o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP. Analistas apontam que a queda ocorreu em todas as regiões acompanhadas (em SP, MG, PE e ES) trazendo reflexo do apetite menor, decorrente do período de férias escolares.