O que saiu da 1ª reunião do grupo de trabalho sobre as dívidas de produtores gaúchos

A primeira reunião do grupo de trabalho que debate alternativas ao endividamento de produtores gaúchos saiu na terça-feira (15). O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, solicitou o encaminhamento das duas propostas colocadas à mesa do debate , na tentativa de se construir um caminho que traga uma solução salomônica.

Uma é a que vem do relatório do projeto de lei 5.122/2023, que tramita na Câmara dos Deputados. O substituitivo proposto pelo deputado Afonso Hamm inclui a criação de uma linha especial de financiamento com recursos do fundo social. O texto está pronto para ser votado na Câmara.