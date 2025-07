O que promete fazer o PIB da soja crescer quase 11% no Brasil — e porque a expansão não se aplica ao RS

Aumento do percentual de biodiesel ao diesel é fator à expansão. Félix Zucco / Agencia RBS

A safra recorde colhida no Brasil deve embalar uma expansão de quase 11% no PIB da cadeia da soja e do biodiesel, mostra levantamento feito pelo pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais) (Abiove). Esse crescimento elevaria para 21,7% a fatia de participação desse segmento dentro do resultado do agronegócio.

— A soja dentro da porteira gera PIB diretamente. E tem um outro efeito, do aumento do processamento. As estimativas atuais apontam que aumentará o esmagamento e o refino, a produção de ração, a de biodiesel. Isso tudo é mais PIB sendo gerado — reforça Nicole Rennó, pesquisadora doutora do Cepea/Esalq.

Como o avanço é projetado com base nos dados do 1º trimestre deste ano, o que faz com que possa vir a ser ajustado. Inclusive com a perspectiva de ficar ainda maior, dada a retomada do percentual de biodiesel a ser adicionado ao diesel, o que promete dar ainda mais vigor à indústria.

Em um denário de commodities com valores mais acomodados, esse crescimento do PIB da cadeia de soja vem embasado no volume recorde a ser colhido no país. A série histórica mostra que o crescimento desse segmento tem sido consistente.

— Só não cresce quando tem algum problema climático que quebra a safra, a despeito desse normal movimento de oscilação dos preços que ocorrem em commodities — completa Nicole.

É exatamente o que deve ocorrer no Rio Grande do Sul, onde a produção recuou 27,3% na comparação com a do ano passado. Como PIB é medida de volume, a pesquisadora estima que para o Estado a variação para a cadeia da soja possa ser negativa.

