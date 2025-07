O que fez o preço das folhosas na Ceasa disparar; há variedades em que mais do que dobrou 

O efeito da chuva e do frio sobre a produção de hortaliças no Interior começa a aparecer nos preços dos produtos em feiras e supermercados. Nas Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa-RS), o valor da dúzia de alface americana, crespa, lisa e mimosa, da rúcula e do agrião mais que dobrou de um mês para o outro. Saltou da casa dos R$ 12 para os R$ 30, conforme dados do complexo da última quinta-feira (3).