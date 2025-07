A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Todos os meses, cerca de 90 toneladas de hortifrutigranjeiros são recolhidas de produtores e atacadistas da Ceasa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em meio ao vai e vem de caixas e caminhões, tem um projeto novo germinando entre hortaliças e frutas no complexo das Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS). É o recém-lançado Ceasa Nutri+, que vai conectar o Banco de Alimentos com um grupo de nutricionistas voluntárias.

Mais do que alimentos doados, a iniciativa quer levar educação alimentar e promoção da saúde às mais de 25 mil pessoas atendidas mensalmente pelo banco.

— Faremos oficinas nas comunidades onde as nutricionistas ensinarão a aproveitar todo o alimento, como cascas, talos e folhas — detalha Carlos Siegle, presidente da Ceasa/RS.

Doações que sustentam e educam

As doações de alimentos, no entanto, já fazem parte da rotina do complexo. Todos os meses, cerca de 90 toneladas de hortifrutigranjeiros são recolhidas de produtores e atacadistas que atuam dentro da Ceasa pelo Banco de Alimentos. Boa parte desses produtos, apesar de estarem em boas condições de consumo, não atendem aos padrões estéticos de comercialização — mas ganham novo valor nas mãos das comunidades atendidas.

As doações são complementadas com itens não perecíveis arrecadados por meio de ingressos solidários em eventos culturais realizados pela Opinião Produtora, parceira do projeto.

As entregas acontecem todas as quartas e sextas-feiras, às 10h, e seguem critérios de vulnerabilidade previamente definidos. As entidades cadastradas enviam relatórios mensais e recebem visitas técnicas para garantir a transparência do processo.

E, agora, ganharão ainda acompanhamento técnico e nutricional.