O espumante gaúcho produzido com apenas dois ingredientes

Uvas da variedade chardonnay cultivadas em 120 hectares em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, dão o sabor a um lançamento da Chandon no mercado gaúcho. O nome no rótulo do espumante é inspirado na região da produção, a Serra das Encantadas, e tem na composição apenas dois ingredientes: a fruta e as leveduras.