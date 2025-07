Nem geada, nem frio: o fator climático com efeito sobre a safra de inverno no RS é outro 

A combinação de geada e baixas temperaturas registrada ao longo da semana não é, neste momento, um fator de preocupação para o trigo. Principal cultura da safra de inverno no Rio Grande do Sul, o ciclo do cereal teve, no entanto, impacto de outro fator climático: a chuva. As precipitações e o excesso de umidade acabaram impedindo o avanço do plantio.