México reabre mercado para carne de frango do RS após fim da gripe aviária; China pode ser a próxima

É o México o mais recente país que reabriu o seu mercado para a carne de frango gaúcha após o fim da gripe aviária. Os mexicanos, que já haviam retomado os seus embarques no restante do Brasil há quatro semanas, comunicaram a retirada de restrições da proteína gaúcha na última quinta-feira (10) às autoridades nacionais.

A nível nacional, o país é considerado o oitavo importador das carnes de aves. Entre janeiro e maio deste ano, embarcou 86,8 mil toneladas da proteína de frango, número que superou em 44,8% as 59,9 mil toneladas registradas no ano passado, conforme dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Lacunas no mapa

Embora a notícia seja comemorada pelo setor produtivo, ainda há lacunas no mapa a serem preenchidas. Chile, China e União Europeia são as principais dela , devido à representatividade da fatia dos embarques, que ainda não retomaram suas compras.

Relembre o caso

A suspensão mexicana ocorreu em 17 de maio, após a confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro, no Vale do Taquari. A medida, preventiva e imediata, interrompeu temporariamente a entrada do produto brasileiro no país.