Azeite de oliva brasileiro mais premiado em concurso no Mediterrâneo é de Viamão

É de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a marca de azeite de oliva brasileira mais premiada em concurso internacional no Mediterrâneo. A Estância das Oliveiras levou sete medalhas no TerraOlivo 2025, realizado em Israel, para casa, liderando as 18 empresas nacionais que marcaram posição no pódio (veja a lista abaixo).