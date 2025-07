Lançamento da 48ª Expointer teve luzes, música e reivindicação

Ao som da música Origens, cantada por Neto Fagundes, a 48ª Expointer ganhou as cores da bandeira do Rio Grande do Sul para a cerimônia de lançamento, em Porto Alegre. Luzes verde, amarela e vermelha foram refletidas na sede da Secretaria Estadual da Agricultura, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, palco da cerimônia e parte da história da feira.