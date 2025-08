Indústria de máquinas do RS teme efeitos diretos e indiretos do tarifaço dos EUA

Com temor do tarifaço e linhas do Plano Safra ainda sendo operacionalizadas, setor está no "modo de espera" Duda Fortes / Agencia RBS

A preocupação da indústria de máquinas e implementos agrícolas do Estado com o tarifaço anunciado por Donald Trump vem de frentes diferentes. Responsável por expressivos 65% da produção nacional, as fabricantes podem ser duplamente afetadas pelo embate comercial.

— Estamos muito preocupados. Primeiro, porque a gente preza pela manutenção de empregos. Essa insegurança do mercado traz uma insegurança de investimento como um todo — avalia Carolina Rossato, vice-presidente do Sindicato da Indústria de Máquinas e Implementos do Estado (Simers).

Para além do efeito direto sobre embarques do segmento e presença em um mercado considerado estratégico como o americano, há o impacto potencial sobre a importação de suprimentos usados pela indústria, em eventual retaliação brasileira.

— Nos preocupa a inflação dos materiais, a maioria dos componentes eletrônicos são americanos — reforça Carolina.

Outro ponto é o efeito cascata, porque as máquinas são produzidas para a atividade produtiva. Se produtos como a carne bovina e o suco de laranja, por exemplo, são afetados, isso tende a reduzir os investimentos desses produtores em tecnologia.

A dirigente acrescenta que o momento é de espera também em relação à liberação das linhas do Plano Safra 2025/2026. A operação precisa ser efetivada para que os negócios sejam retomados. Linhas de investimento do Pronaf (agricultura familiar) e do Pronamp (médio produtor) foram encorpadas e trazem expectativas para a indústria.

