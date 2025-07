Grupo de trabalho sobre renegociação de produtores gaúchos se reunirá pela 1ª vez na próxima semana 

Sequência de estiagens associada a enchente impactaram produção e renda. Renan Mattos / Agencia RBS

Duas semanas semanas depois da criação, o grupo de trabalho (GT) que buscará soluções para o endividamento de produtores gaúchos está com a primeira reunião marcada. Será na próxima terça-feira, dia 15. Fazem parte representantes do governo federal e do estadual, além de de entidades do setor produtivo.

— Estamos indo com o objetivo de levar uma proposta de resolução logo, rápida, "para já". Não adianta mais fazer diagnóstico, precisa prognóstico, já estamos em julho — pontua Antônio da Luz, um dos nomes indicados pela Federação da Agricultura do Estado (Farsul).

A entidade entende que a solução mais viável e ágil é a utilização de recursos do Fundo Social. Em levantamento feito em maio com instituições financeiras, a Farsul apontou que as dívidas de produtores do RS somavam R$ 72,81 bilhões (considerando valores já renegociados anteriormente e não renegociados). Resultado de uma sequência de cinco safras afetadas por problemas climáticos (quatro estiagens e uma cheia).

No lançamento do Plano Safra 2025/2026, no dia 1º de julho, o ministro Carlos Fávaro mencionou o decreto publicado naquela data criando o GT. Ele afirmou que o objetivo era estruturar "definitivamente a dívida" de produtores do Estado "que sofrem com as mudanças climáticas".

Paralelamente, há a possibilidade de que seja votado na próxima semana o relatório do deputado Afonso Hamm referente a projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados também para a busca por solução para esse passivo.

Há também o projeto de lei do senador Luis Carlos Heinze que propõe a securitização.

