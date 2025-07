Gaúchos vencem prêmio da ONU com método que valoriza a participação ativa de cooperados

Um projeto testado na Certel, cooperativa de eletrificação com sede em Teutônia, no Vale do Taquari, voltou da 5ª Conferência Global de Pesquisa da Aliança Cooperativa Internacional, realizada em Montreal, no Canadá, com um prêmio na bagagem. O artigo sobre um novo método de engajamento de cooperados em ações sustentáveis recebeu o prêmio Anna Maria O’Neil Award, concedido pelo Grupo de Trabalho Interagências das Nações Unidas sobre Economia Social e Solidária (UNTFSSE).