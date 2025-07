Foco de gripe aviária no zoológico de Sapucaia do Sul é encerrado

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Depois de 14 dias sem registro de morte de aves, o foco de gripe aviária no zoológico de Sapucaia do Sul foi encerrado nesta terça-feira (8). A desinterdição sanitária do local foi comunicada ao Ministério da Agricultura. Ao todo, 168 aves silvestres de 11 espécies morreram desde o dia 15 de maio, quando foi confirmado o registro.