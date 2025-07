Exportações do agro gaúcho caem mesmo sem o peso do tarifaço; saiba o motivo

Redução de 27,4% na safra de soja "aparece" nas exportações. Jeff Botega / Agencia RBS

Não vem — ainda — do anunciado tarifaço dos EUA a explicação para o resultado das exportações do agronegócio gaúcho em junho e no acumulado do primeiro semestre. A conta que aparece nesse recorte é a da estiagem e a do caso de gripe aviária.

No caso da soja em grão, o volume exportado pelo Rio Grande do Sul de janeiro a junho foi 23% menor, apontam dados compilados pela Federação da Agricultura do Estado (Farsul). Em faturamento, a queda chegou a 29%.

— Estamos no pós-colheita, quando os resultados da estiagem ficam mais evidentes — lembra Renan Hein dos Santos, assessor de Relações Internacionais da Farsul.

Outro produto representativo da pauta gaúcha, a carne de frango sofreu um revés com o caso de gripe aviária registrado em rebanho comercial no mês de maio. Santos lembra que já se buscava a recuperação de mercado para a carne de frango após a China fechar suas portas em razão do caso da Doença de Newcastle, em 2024:

— E mês que vem, temos a questão do tarifaço.

Ou seja, o ano promete ser desafiador para as exportações do agronegócio do Estado. Entre os produtos que têm maior suscetibilidade aos efeitos da taxação de 50% dos EUA estão a carne bovina. O mercado americano foi o maior comprador da proteína no acumulado até junho (em quantidade e receita). E impulsionaram os embarques (considerando todos os destinos) de janeiro a junho deste ano: houve crescimento de 30% em volume e de 41% em receita.

Fumo e produtos florestais também entram na relação dos que têm potencial de sofrer impactos importantes.