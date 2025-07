Exportação de carne bovina do Brasil para os EUA teve pico em abril e depois caiu: as taxações explicam?

Tão difícil quanto viabilizar embarques com uma taxação adicional de 50% é administrar a incerteza trazida pelo anúncio do presidente americano, Donald Trump. Na divulgação dos dados preliminares das exportações de julho, até a terceira semana do mês, a agropecuária tem uma queda de receita de 1,9%, com US$ 4,28 bilhões.