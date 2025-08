Expointer ganhará  dois lançamentos fora do Estado: em SP e Brasília; entenda o motivo 

A 48ª Expointer alça voos mais altos e se prepara para "desembarcar" em São Paulo e Brasília no início de agosto. Esses foram os dois destinos, fora do Rio Grande do Sul, escolhidos para receber cerimônias de lançamentos da feira, que ocorre de 30 de agosto a 07 de setembro no parque Assis Brasil, em Esteio.