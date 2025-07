Os rótulos proibidos total ou parcialmente até o momento continham óleos vegetais em sua composição ou foram fabricados e comercializados em locais clandestinos. Ricardo Wolffenbüttel / Agencia RBS

Irregularidades dentro e fora das garrafas de azeites de oliva importados fizeram com que pelo menos 20 marcas tivessem restrições à comercialização no país neste ano. A decisão veio a partir de ações da Vigilância Sanitária e do Ministério da Agricultura. E o que tem justificado essa medida?

Para o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Flávio Obino Filho, o crescimento no número de proibições tem a ver com o início da produção nacional de azeite de oliva:

— Todos os produtos apreendidos pelo Ministério da Agricultura ou Anvisa são de azeites importados. Com o início da produção nacional, a pressão dos produtores brasileiros que produzem um azeite extravirgem de verdade e altamente qualificado sobre o Estado aumentou, e o Ministério da Agricultura se aparelhou para fiscalizar o produto. Ainda está longe do ideal, mas avançou bastante.

Ainda conforme o dirigente, o produto é o segundo mais falsificado do mundo:

— Por muito tempo os importadores inundaram o mercado brasileiro com azeites batizados e com defeitos, aproveitando o desconhecimento dos consumidores e o desaparelhamento do Estado.

Desde o início de 2024, o governo federal já proibiu lotes e marcas de azeite mais de 70 vezes. Entre as irregularidades encontradas, há importação e distribuição por empresas sem CNPJ no Brasil; adulteração/falsificação; presença de óleos vegetais no produto; não atendimento às exigências sanitárias para suas instalações; não atendimento a padrões de rotulagem; falta de licenciamento junto à autoridade sanitária competente; e incerteza sobre origem ou composição do produto.

O Ministério da Agricultura foi procurado para esclarecimentos, mas, até o momento, não retornou.

Como identificar um azeite de oliva falso

Para Obino Filho, uma das possibilidades é consumir o azeite de oliva brasileiro:

— Depois de consumir esse produto, a probabilidade de comprar um azeite com defeito é muito baixa. O produtor consegue identificar a qualidade dentro do frasco.

No entanto, há outras dicas:

Confira se o produto foi obtido exclusivamente da azeitona. Ele não pode ter qualquer outro óleo na sua composição

Ele não pode ter qualquer outro óleo na sua composição Escolha um produto com envase recente

️Desconfie de preços muito baixos

️Não compre azeite a granel

Veja se o produto já foi proibido pela Anvisa ou pelo Ministério da Agricultura

As marcas de azeite proibidas em 2025

A relação completa das marcas de azeite de oliva que foram proibidas total ou parcialmente em 2025 podem ser conferidas em site da Anvisa e no Ministério da Agricultura.