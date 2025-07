Entenda a investigação que apura a morte de 245 cavalos após consumo de ração contaminada no Brasil

Pelo menos 245 cavalos morreram após terem consumido rações equinas contaminadas . Os casos foram registrados em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas. No Rio Grande do Sul, neste momento, não há suspeitas sendo apuradas.

Os óbitos estão sendo investigados pelo Ministério da Agricultura desde o recebimento da primeira denúncia, em 26 de maio. A apuração está na possível falha do controle de matérias-primas utilizadas pela marca do produto, a Nutratta Nutrição Animal.

Em testes feitos pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA), o ministério encontrou substâncias tóxicas nas rações , chamadas alcaloides pirrolizidínicos, especialmente a monocrotalina. Essas toxinas fazem mal aos animais. A investigação apurou que a contaminação aconteceu porque a matéria-prima usada na ração estava misturada com restos de plantas do tipo Crotalaria, que produzem essa substância.

Mesmo com a interdição, a empresa conseguiu na Justiça autorização para voltar a produzir, desde que não fabricasse ração para cavalos. Em nota, a Nutratta alegou que as rações para equinos e bovinos, outro público trabalhado em suas rações, são feitas separadamente, com fórmulas e processos diferentes. No entanto, o ministério recorreu da decisão judicial, apresentando provas técnicas de que ainda há risco à saúde animal.