Empresa de bebida vegetal faz referência a comercial "dos mamíferos" e causa polêmica com indústria de leite; entenda

Um comercial que divulga a nova linha de produtos vegetais da empresa NotCo causou reação do setor de lácteos e teve a veiculação suspensa temporariamente por recomendação do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). A campanha, que utiliza uma paródia do clássico comercial de animais de pelúcias da Parmalat dos anos 1990, foi classificada por cinco entidades do setor como “difamatória” por sugerir, em tom humorístico, que o leite de origem animal pode não ser adequado para todos os consumidores. No vídeo, as pelúcias aparecem crescidas e estufadas.