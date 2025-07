Em volume e "bem pagas": exportações de carne suína do Brasil têm mês de receita recorde

No acumulado do ano, alta também em volume e receita. ABPA / Divulgação

Foi com "prato cheio" que o Brasil fechou as exportações de carne suína em junho. O mês registrou o segundo maior volume mensal embarcado da proteína, 137,1 mil toneladas (+28%), e teve recorde na receita, que somou US$ 341,6 milhões, um aumento de 45,2% na comparação com igual período do ano passado. Da mesma forma, no acumulado do primeiro semestre, o resultado foi de expansão, apontam dados divulgados nesta terça-feira (08) pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Com o segundo semestre pela frente, quando as festas de final de ano costumam gerar um mercado aquecido, a perspectiva é de que 2025 possa encerrar com novas marcas para essa proteína.

— O comportamento do mercado global projeta resultados ainda mais positivos que as expectativas traçadas pelo setor produtivo em janeiro, indicando novos recordes em volume e receita — avalia Ricardo Santin, presidente da ABPA.

Acompanhando o ritmo nacional, o Rio Grande do Sul, que é o segundo maior exportador de carne suína, atrás apenas de Santa Catarina, registrou alta. As 32,9 mil toneladas embarcadas em junho pelo Estado representam aumento de 32,2%. Em faturamento, foram US$ 79,63 milhões, alta de 47,1%.

No primeiro semestre, o RS exportou 158,9 mil toneladas (+21,29%), gerando uma soma de US$ 362,65 milhões, com crescimento de 34,68%.

— O Chile tá comprando mais, as Filipinas, Cingapura, é um pouco de cada mercado, a distribuição da venda da carne suína brasileira está equilibrada — avalia Rogério Kerber, diretor-executivo do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do RS (Sips), sobre o que explica esse cenário.

No caso do Estado, o avanço das exportações também reflete conquistas obtidas após a retirada da vacina contra a febre aftosa no rebanho bovino gaúcho. O reconhecimento internacional veio em maio de 2021 e permitiu a abertura de mercados como o das Filipinas, hoje principal destino dessa proteína, e do Chile, também no pelotão de frente dos compradores.