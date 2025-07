Depois da praga que quase acabou com os pomares de kiwi, o município de Farroupilha celebra a retomada do cultivo na Serra. Até 20 de julho, ocorre no Parque Cinquentenário do município, que é o principal produtor da fruta, a 25ª Fenakiwi. Para este ano, a expectativa é de que a colheita, já encerrada, tenha alcançado 250 toneladas.