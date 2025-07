Na terra do queijo, o Rio Grande do Sul mostrou que também tem tradição na produção queijeira. Voltou com sete medalhas da Expoqueijo Brasil 2025: Araxá International Cheese Awards, realizada no final de junho, na cidade mineira de Araxá. As premiações colocaram o Estado entre os destaques do país, ao lado de São Paulo e Amazonas, ficando atrás apenas de Minas Gerais — líder absoluta do concurso, com 67 distinções.