Saem os animais, entram os corredores. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) resolveu inovar e entrou na onda das corridas de rua: no próximo dia 26 vai realizar o seu próprio Day Run no parque Assis Brasil , em Esteio .

Com largada às 9h, a competição terá as modalidades três quilômetros e seis quilômetros para adultos. Haverá ainda corrida infantil, com percursos que variam conforme a idade, iniciando em 50 metros para os pequenos, até 400 metros para os mais velhos, entre 12 e 14 anos. A saída deles ocorrerá logo após chegada do último atleta dos seis quilômetros.