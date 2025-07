Cooperativas agropecuárias do RS registraram alta no faturamento em 2024

O mais representativo entre os ramos do cooperativismo gaúcho, o agropecuário fechou 2024 com um crescimento de 2,49% na receita, que somou R$ 49,9 bilhões. Também ficaram maiores as sobras, ou seja, os recursos que equivalem ao lucro no ambiente coorporativo, compartilhados entre os associados. O R$ 1,2 bilhão registrado no ano passado representa alta de 30,78%.