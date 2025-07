Negociação segue como aposta para frear impactos do tarifaço de Trump no agro

Ainda que o tempo seja curto e o ambiente pouco propício, a negociação é reforçada por especialistas como a via primordial a ser percorrida na tentativa de frear os impactos do tarifaço anunciado pelos Estados Unidos ao Brasil. No final de semana, o presidente Donald Trump acrescentou novas taxações, dessa vez ao México e à União Europeia, de 30%. A lista cresce na mesma proporção da preocupação trazida com efeitos possíveis com a medida.