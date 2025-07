Conab revê projeção da safra de inverno e prevê queda de 10,2% na área de trigo no RS

Lavoura de trigo em Três de Maio, no noroeste do Estado.

Entre os dados divulgados nesta quinta-feira (10) no 10º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), chamam a atenção os reajustes feitos até o momento — que, aliás, são de praxe, à medida que a safra avança — nos cultivos da estação de inverno. Principal deles, o trigo deve ter uma redução maior do que a inicialmente prevista , de 10,2% em área neste ano, totalizando 1,2 milhão de hectares, e de 2,6% em volume, alcançando 3,8 milhões de toneladas. Em levantamento anterior, a instituição previa números um pouco maiores: 1,28 milhão de hectares e 4 milhões de toneladas.

Na cevada , também houve reajustes . A Conab agora estima uma redução de 7,6% em área, com 31,7 mil hectares, e de 11% em volume, com 102,4 mil toneladas. Antes, a projeção era de 34,3 mil hectares e 110,8 mil toneladas.

De acordo com o presidente da Conab, Edegar Pretto, a redução se deve ao excesso de chuva do período :

— Estamos acompanhando com muita atenção as chuvas no momento em que está sendo feito o plantio. Possivelmente pode haver a necessidade de replantio que pode, no final das contas, desestimular os produtores.