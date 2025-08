Como o tarifaço repercute em um dos maiores produtores de laranja do RS

Fruta cultivada no munícipio abastece indústria local e outras do Estado. respiro888 / Adobe.Stock.Com

O município de Liberato Salzano, no norte do Rio Grande do Sul, fez da laranja a ferramenta da diversificação na produção. E hoje colhe a posição de um dos maiores produtores da fruta no Estado. Em plena safra, acompanha os possíveis desdobramentos do tarifaço sinalizado pelos Estados Unidos.

As variedades cultivadas destinam-se, na sua maioria, à indústria, para a produção de suco, tanto na cidade quanto em outras partes do Estado. O produto final atende o mercado interno, mas também o externo, com a Europa como um destino mais representativo.

O efeito da taxação poderá vir de forma indireta, já que os maiores volumes da bebida vendidos aos EUA são de grandes empresas de São Paulo. Sem essa opção, terão de redirecionar para outros destinos, passando a concorrer com o produto gaúcho.

Comercialmente, pode trazer uma tendência de preços menores, observa Valtemir Bazeggio, extensionista rural da Emater em Liberato Salzano. No município, onde também se cultiva tabaco, outro item impactado pela taxação, a produção vem de propriedades pequenas.

São 1.002 hectares cultivados com citros (950 hectares de laranjas e 52 hectares de bergamotas) e 272 famílias envolvidas na atividade.

Bazeggio explica que a colheita das variedades mais do cedo já ocorreu, com as de ciclo mais tardio entrando de agora em diante.

Impactada pela falta de chuva no ciclo anterior, a safra de laranjas e bergamotas no município está estimada em 23,4 mil toneladas, 56% a mais.