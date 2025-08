Como o tarifaço dos EUA sobre a carne brasileira pode mexer com o seu churrasco

Preço do churrasco pode até ficar mais leve no começo; no médio prazo, ausência do mercado dos EUA pode reduzir oferta.

Na soma da tarifa que já existia com a que entra em vigor no dia 6, a carga tributária total da carne bovina brasileira para entrar no mercado americano passa de 76% (alíquota atual de 26,4% mais os 50%). Na prática, um percentual que torna inviáveis as exportações, aponta a Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne (Abiec). E que interrompe a estimativa de fechar o ano de 2025 com um volume de 400 mil toneladas embarcadas para os Estados Unidos.