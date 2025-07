Como o tarifaço de Trump "bate" no agro do Brasil e do RS

Os Estados Unidos podem não ter o gigantismo do chinês na balança comercial do agro brasileiro, mas são parceiros igualmente da primeira ordem de importância. No ano passado, a receita das exportações do setor para os americanos alcançou US$ 12 bilhões, representando 7,35% do total. Ficam na terceira posição entre os maiores compradores, se considerada a União Europeia como destino único.

Representatividade à parte, a grandeza numérica do percentual anunciado, de 50%, é motivo claro de preocupação. No caso do agro, há exposições maiores em alguns produtos do que em outros. O tarifaço também "bate" de jeitos diferentes para o segmento no país e no Rio Grande do Sul, em razão dos principais produtos da pauta para esse destino.