Como a produção e o consumo global têm impactado os preços do trigo

No RS, preços estão entre 10% e 15% menores em relação a igual período do ano passado. Deise Froelich / Emater-RS/Divulgação

Com equilíbrio entre oferta e demanda. É assim que se desenha o mercado global de trigo neste momento, com preços mais achatados na comparação com o ano passado. Nos produtores do Hemisfério Norte, o tempo é de colheita. No Sul, a safra está em desenvolvimento, com locais como o Rio Grande do Sul tendo praticamente encerrado o plantio.

A produção mundial está estimada em 809 mil toneladas, o que representa um aumento de 8,7%. Apesar de mais farta, a safra se alinha à perspectiva de consumo, que deve crescer 10%, conforme a Safras & Mercado.

_ Há equilíbrio de oferta e demanda, trazendo tranquilidade no abastecimento _ observa Élcio Bento, analista de trigo da consultoria.

Neste momento, quando começa a entrar a safra do Hemisfério Norte _ onde estão grandes produtores mundiais, como Rússia e Canadá _ a perspectiva das cotações, frente à ampliação da oferta, é de se manterem em baixa. No Brasil, os preços do cereal estão de 10% a 15% menores do que em igual período do ano passado, pontua Bento.

_ Os preços internacionais tendem a se manter nesse patamar. O que é fundamental observar é a questão da taxa de câmbio _ acrescenta índio Brasil dos Santos, sócio-diretor da Solo Corretora.

É dela que pode vir o fator diferencial na formação de preços do cereal. Há que se observar, ainda, a produção na vizinha Argentina, importante player.

_ Até o ingresso da próxima safra (brasileira), há pouca chance de subir (em reais), a não ser por essa questão do câmbio. E, depois que entrar, tendemos a ter preços achatos _ reforça o analista da Safra & Mercado.

Outro ponto a ser observado, lembra sócio-diretor da Solo Corretora, é que as chuvas atrasaram a largada do ciclo do trigo, concentrando o plantio _ e os riscos. Por ora, os prognósticos climáticos, no entanto, não apontam maiores problemas para a cultura.

