Com R$ 150 milhões, governo do RS subsidiará alongamento de crédito de produtores no Banrisul

Conforme o secretário estadual de Agricultura, 124 mil famílias afetadas pela enchente devem ser beneficiadas. Duda Fortes / Agencia RBS

Um aporte de R$ 150 milhões, provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), anunciado nesta quarta-feira (16) pelo governo do Estado amplia a capacidade de prorrogação dos financiamentos agrícolas feitos pelo Banrisul.

Os recursos servirão para subsidiar o custo dessa ampliação do prazo para contratos da instituição financeira com vencimento neste ano. Também é necessário para estar buscar o alongamento — a partir dessa fonte —, que o produtor seja de município com decreto de emergência ou calamidade em razão das enchentes do ano passado.

A injeção desse montante abre espaço, conforme projeção do Piratini, para a equalização de até R$ 3,04 bilhões em financiamentos, com a manutenção dos juros contratuais e o pagamento escalonado a partir do próximo ano. A prorrogação é um por prazo de três anos.

Nesse universo 55% dos contratos são de linhas do Pronaf (da agricultura familiar), 25% do Pronamp (médios) e 20% dos demais.

— Estamos falando de um investimento público que busca dar fôlego aos produtores, proteger empregos e garantir a continuidade da produção — pontuou o governador Eduardo Leite.

O anúncio foi feito por ele em reunião na Federação da Agricultura do Estado (Farsul). O presidente da entidade, Gedeão Pereira, pontuou que a ação, inédita, vai contemplar um percentual importante de produtores que financiaram com o banco.

— Enquanto isso, também seguimos discutindo o relatório do Afonso Hamm — acrescentou, em referência ao substitutivo do projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados e propõe uso dos recursos do Fundo Social para viabilizar a renegociação de agricultores do RS afetados por problemas climáticos.

A negociação na esfera federal segue em curso para financiamentos tomados junto a outras instituições financeiras. Grupo de trabalho formado por representantes do governo federal, estadual e de entidades teve a primeira reunião na terça-feira.

Superintendenteexecutivo de Agronegócios do Banrisul, Robson Oliveira Santos acrescenta que, para soja e milho, o banco desenvolveu uma metodologia de comprovação de perdas para simplificar o processo. Nas renegociações, em geral, lembra, é necessário o enquadramento técnico previsto no Manual do Crédito Rural.

Conforme o secretário estadual de Agricultura, Edivilson Brum, 124 mil famílias devem ser beneficiadas com a prorrogação do prazo de pagamento.