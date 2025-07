Com filha no colo, jovem produtora dá rosto a medidas anunciadas à agricultura familiar na Capital

Em um evento voltado à juventude rural, foi uma jovem mãe quem protagonizou um dos momentos mais simbólicos da terça-feira (15). Com a filha Yasmin, de apenas dois meses, no colo, a produtora Sandra Schneider, de Tupandi, na Serra Gaúcha, acompanhou a sanção feita pelo governador Eduardo Leite da lei que dispensa a outorga para o uso da água na produção rural pela agricultura familiar.

A medida, proposta pelo deputado Elton Weber a partir de uma articulação da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), foi sancionada durante o Encontro Estadual de Juventude Rural, promovido na mesma data em que se celebra o Dia Estadual da Juventude Rural. Organizado pela Comissão de Jovens da Fetag-RS, o evento reuniu cerca de 500 jovens agricultores na sede da federação, em Porto Alegre, com foco em debates sobre políticas públicas, sucessão familiar e formas de garantir a permanência das novas gerações no campo.