Carne Angus Certificada: por que produto premium está mais presente nas mesas do Brasil e do mundo

Na avaliação de José Paulo Cairoli, presidente da entidade e ex-vice governador do Estado, há uma demanda crescente por produtos de qualidade. Carolina Pastl / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Selo que imprime na embalagem um controle de qualidade do campo até o prato, a carne angus certificada tem ganhado cada vez mais espaço à mesa dos brasileiros e do mundo. Dados divulgados nesta terça-feira (15) pela Associação Brasileira de Angus e Ultrablack reforçam esse cenário de crescimento: no primeiro semestre de 2025, foram registradas altas tanto em abates quanto em exportações.

Na avaliação de José Paulo Cairoli, presidente da entidade e ex-vice governador do Estado, há uma "demanda por qualidade" crescente do produtor ao consumidor, por isso os números positivos.

Diretor do Programa Carne Angus Certificada, Wilson Brochmann acrescenta:

— O grande problema, hoje, é justamente falta de matéria-prima. Porque a demanda está aquecida.

No primeiro semestre de 2025, foram abatidos 255,6 mil animais dentro do programa, crescimento de 13,1% se comparado com o mesmo período de 2024. O destaque, no entanto, fica por conta dos embarques. Embora a exportação represente apenas 12% do total da carne premium produzida, o crescimento neste período foi expressivo: dobrou se comparado com o primeiro semestre do ano passado, alcançando 2,6 mil toneladas de proteína.

E o principal destino das 2,6 mil toneladas exportadas também chama a atenção: Israel, com 35,2% deste volume, desbancando, inclusive, a China, que respondeu por 31,1%.

De acordo com Mateus Pivato, diretor-executivo da associação, o país do Oriente Médio, que era um forte importador do produto dos Estados Unidos, acabou optando pelo Brasil devido à diminuição do rebanho norte-americano.

— Israel é um mercado que busca carne de alta qualidade. É uma boa notícia para nós — observa ainda.