O Brasil tem substituto na venda de carne bovina para os EUA? Tarifaço também pode afetar os americanos 

No mapa dos fornecedores globais de carne bovina, o Brasil tem uma posição privilegiada . Levantamento exclusivo do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte (Nespro/UFRGS) mostra que o país é o que tem a maior oferta líquida da proteína.

Em volume e no preço negociado, o presidente americano Donald Trump pode ter dificuldades de achar um substituto para o produtor brasileiro em um cenário de implementação do tarifaço.

— Os países (exportadores) não têm volume suficiente ou os que têm não vendem pelo preço do Brasil — reforça Júlio Barcellos, coordenador do Nespro UFRGS sobre potenciais substitutos.

O mais perto, em quantidade, é a Austrália. Os EUA, por sua vez, têm um déficit de 978 mil toneladas. Reflexo de do quadro interno, com os americanos tendo o menor rebanho em 80 anos, com impacto sobre produção. Situação que fez com que tivessem de ampliar as compras de outros países.