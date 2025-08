Antes do skatista na rampa, agricultura familiar pede passagem em prédio famoso da Capital

O Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, tem dado o que falar por conta do skatista que descerá a rampa gigante que dá forma ao prédio. Mas a partir desta terça-feira (29), é outro o motivo que deve levar visitantes ao local: a edição de inverno da Feira Sabor Gaúcho.

Quatorze agroindústrias estarão no no espaço, além de um estande de peças artesanais indígenas, montado na sede da Ospa, que fica no centro administrativo. A feira funcionará das 9h às 18h. Queijos, embutidos, vinhos, mel, pães, doces e erva-mate estão entre os itens que serão comercializados.