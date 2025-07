A pleno vapor em Esteio, parque Assis Brasil começa a ganhar a "cara" da 48ª Expointer

Há pouco mais de um mês para a abertura dos portões para a 48ª Expointer , o parque de Exposição Assis Brasil opera a todo vapor em Esteio , e o cenário é de obras. De um lado, operadores de tratores compactam uma nova área de estacionamento, onde será viabilizadas mais 2 mil vagas — 500 entram em operação neste ano. De outro, funcionários começam a montar as baias dos animais, as estrelas da festa, ajeitando feno e ferro dentro dos pavilhões.

A movimentação toda é para que tudo esteja pronto até o dia 30 de agosto , quando começa a feira que é uma das principais do Estado, explica a subsecretária do parque, Elizabeth Cirne Lima:

— Estamos contando os dias no calendário. Está organizado, estamos adiantados, mas é sempre com emoção. A expectativa é que até 1º de agosto todas as empresas estejam definidas, algo inédito até então.

Entre as melhorias para o palco da Expointer deste ano, Betty, como também é conhecida, cita a modernização da rede elétrica, a reforma do restaurante internacional, a construção de mais ruas cobertas e espaços de lazer, novas áreas para expositores, criação de um pavilhão para os caprinos, melhoria e construção de novos banheiros, pintura e substituição de cercas e a pavimentação de novas ruas.

Há também novidades para esta edição, adianta Betty: o lançamento da feira em São Paulo, no dia 5, e em Brasília, no dia 6, e a realização da Conferência Mentes Brilhantes, com a participação confirmada do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, durante a programação da 48ª edição.