A agtech gaúcha que está entre as cem startups mais promissoras do Brasil

A tecnologia combina hardware e software e detecta movimentações de animais fora do padrão. André Ávila / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Com uma solução que coloca o controle do rebanho na palma da mão do produtor, a startup Instabov, de Santa Maria, na Região Central, venceu a etapa gaúcha do Prêmio Sebrae Startups e garantiu lugar entre as cem empresas mais promissoras do Brasil. Criado há sete anos, o negócio foi pensado para facilitar a contagem de animais e prevenir crimes como o abigeato, crime ainda presente no meio rural. Com ajuda do GPS, faz monitoramento que inclui a localização e permite a contagem dos animais.

A Instabov tem atuação em oito Estados do país e no Uruguai. E em setembro, será uma das finalistas da etapa nacional do Startup Summit, um dos principais eventos de inovação do setor.

A ideia nasceu da necessidade vivida no campo, conta o CEO e fundador Fernando Moraes:

— Surgiu da dor real na fazenda da minha família, em Santiago, que havia sofrido um abigeato.

A solução começou com o desenvolvimento de colares com GPS, que permitiam rastrear o gado em tempo real. Mas o salto veio com a entrada da Belgo Arames, que aportou R$ 3 milhões na startup.

— Com o investimento, desenvolvemos um brinco eletrônico, dez vezes mais barato que o colar, e com maior aceitação no mercado. Desde então, a demanda disparou — afirma Moraes.

A tecnologia combina hardware e software e funciona por meio da delimitação de uma cerca virtual — por cima da física —, que detecta movimentações fora do padrão e envia alertas ao produtor — tudo pelo celular. A startup foi incubada na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

O Prêmio Sebrae Startups reconhece iniciativas inovadoras em setores como agronegócio, saúde e energia.