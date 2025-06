Você conhece os tipos de bergamota produzidos no RS e quando cada um chega ao mercado?

Nesta safra, a previsão é de que o Estado colha 350 mil toneladas de bergamota, considerando todas as variedades. Ulisses Castro / Agencia RBS

Muito mais do que poncã, o Rio Grande do Sul colhe diversas variedades de bergamota durante o ano. Da satsuma, de origem japonesa, à montenegrina, surgida em Montenegro, no Vale do Caí, a produção se estende além do inverno, estação geralmente associada ao consumo da fruta entre os gaúchos.

— O Estado consegue quase completar um calendário, de fevereiro até novembro, com produção de bergamotas. Começa no Vale do Caí e finaliza na Serra — resume Paulo Lipp, coordenador da Câmara Setorial da Citricultura da Secretaria Estadual da Agricultura.

Luísa Campos, extensionista rural do Escritório Municipal da Emater de Montenegro, esclarece:

— Faz parte da característica de cada espécie cultivada. Não tem a ver com manejo, nem floração, que ocorre sempre entre agosto e setembro para todas.

Confira as variedades (e quando chegam ao mercado)

Satsuma

Originária do Japão, é uma variedade precoce produzida no Estado. É conhecida por ter uma casca fácil de descascar, sabor doce e suculento e não ter sementes. A colheita, em território gaúcho, começa no verão e se estende até o outono.

— Popularmente, é conhecida como "japonesa" — acrescenta Luísa.

Caí

A variedade caí é a primeira das mais conhecidas que começa a entrar no mercado no ano, continua a extensionista da Emater. É também durante a sua colheita, tradicionalmente em maio, que ocorre a cerimônia oficial de abertura da safra de citros no Estado.

Muito cultivada no Vale do Caí, a fruta é apreciada por sua doçura e facilidade de descascar e apresenta uma casca laranja intensa.

Pareci

A pareci é a que vem na sequência, com sabor doce e levemente ácido. Em Montenegro, diz a extensionista rural, "é uma colheita mais rápida".

Poncã

Uma das mais conhecidas entre as bergamotas, a poncã chega às gôndolas entre o outono e o inverno. Tem tamanho grande e casca grossa e fácil de se descascar. Há quem ache o sabor desta fruta um pouco mais aguado do que às demais.

Montenegrina

"A mais esperada do ano", de acordo com Luísa, é a montenegrina, colhida entre agosto e setembro. Originária de Montenegro, no Vale do Caí, a fruta também é conhecida pela doçura, facilidade em ser descascada e bom grau de acidez. É a principal variedade produzida no Estado e, claro, no município. Lá, dos 3 mil hectares cultivados com bergamoteiras, 2 mil são dessa variedade .

— Montenegro é o berço da montenegrina. Foi aqui onde se descobriu esse tipo, uma mutação espontânea da fruta que surgiu em um pomar de um produtor do município — reforça a conexão a técnica da Emater.

A produção chega a ser tanta que, de acordo com Lipp, é neste período que o Rio Grande do Sul consegue direcionar parte da bergamota para fora, para mercados como São Paulo.

Tanto a montenegrina quanto a caí são bastante apreciadas pela indústria de cosméticos, graças à casca, de onde se extrai um óleo aromático para fabricação de produtos.

Murcott

Mais para o final do ano é a vez da murcott, uma variedade mais doce e difícil de se descascar, bastante utilizada pela indústria como suco.